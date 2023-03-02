Словаччина готова передати ЗСУ майже всі свої літаки МіГ-29: залишають собі лише один

Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив, про готовність передати українським Збройним силам 10 із 11 літаків МіГ-29.

Про це повідомляє видання Associated Press.

За його словами, Братислава не використовує МіГ-29 через брак запчастин. Крім того, країна не має фахівців із технічного обслуговування. Натомість такі фахівці є в ЗСУ, наголосив Ярослав Надь

"Ми більше ніколи не будемо використовувати МіГ. У них немає для нас реальної цінності. Якщо ми віддамо їх Україні, вони допоможуть врятувати чиєсь життя", - заявив міністр.

Надь зауважує, що таке рішення може бути ухвалено протягом декількох днів або тижнів. Мініст додав, це "дійсно безпрограшний варіант для всіх учасників цього процесу".

Нагадаємо, президент Чехії Петр Павел виступає за надання Україні західних винищувачів. Втім, через пів року або пізніше, коли будуть підготовлені фахівці.

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