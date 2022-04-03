Словаччина готова платити за російський газ рублями, а не євро – міністр економіки

Міністр економіки Річард Сулік готовий піти на ультиматум Путіна.

Міністр економіки Словаччини Річард Сулік стверджує, що його країна "не може позбутися одної енергетичної залежності від Росії, а потім відразу потрапити в іншу". Тому відомство працює над диверсифікацією постачання енергетичної сировини.

Глава Мінекономіки Річард Сулік (SaS) визнав можливість того, що Словаччина приєднається до гри президента Росії Володимира Путіна і буде оплачувати рахунки за газ в рублях. Про це він повідомив на сесії RTVS.

«Ми будемо платити російською валютою, якщо не домовимося про інше», – сказав Сулік. Наразі Словацька газова промисловість (SPP) розраховується за товар в євро.

Рахунок-фактура за березень був ще в єдиній європейській валюті, як випливає із взаємної домовленості. Ці гроші надходять до російського Газпромбанку, який одразу обмінює їх на рубль.

Як буде з наступною партією, міністр економіки поки не знає. У Словаччини ще є 6 тижнів, щоб вирішити цю проблему.

«Я міністр економіки і маю забезпечувати енергію для словацької економіки. Я не згоден з війною, але я також дивлюся на неї з економічної точки зору", - сказав він.

У той же час він розкритикував дії Брюсселя, який, щоб позбутися залежності від енергетичної сировини з Росії, зобов'язав країни-члени мати принаймні 80 відсотків повного зберігання газу державою до початку наступного року. опалювальний сезон. Цей крок ще більше підтримав зростання цін на природний газ на ринку.

Сулік виступив на захист прем'єр-міністра та президента, яких опозиція розкритикувала за слова про негайне припинення поставок енергоносіїв з Росії. За його словами, обидва вони розуміють, що такий процес не можна зробити за одну ніч.

«Ми не можемо відійти від однієї залежності і перейти до іншої. Зараз ми повинні працювати над тим, щоб скоротити поставки сировини з Росії і почати більше диверсифікувати наші поставки», – продовжив він. Словаччина вже має для цього готову інфраструктуру. Буквально кілька днів тому з Катару прибув СПГ.

Додамо, що за даними аналітичного центру DiXi Group, 2020 року Україна купувала газ у постачальників з 13 країн, серед яких є і Словаччина.

До того ж, майже у 6 разів було збільшено обсяг імпорту зі Словаччини – до 1,1 млрд кубометрів. Тож, від неї Україна отримує найбільший імпорт газу з ЄС.

Нагадаємо, Німеччина готується до ймовірного блокування Москвою поставок природного газу з Росії. Внаслідок цього міністр економіки Роберт Габек 30 березня активував перший етап плану на випадок надзвичайної ситуації щодо газопостачання.

Також у відповідь на енергетичний шантаж Росії в Європі та війну в Україні Литва повністю відмовилася від російського газу. Вже від початку квітня литовська газотранспортна система працює без імпорту російського газу.

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