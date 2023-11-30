Словаччина готується налагоджувати стосунки з Росією після війни в Україні – заява Фіцо

Словацький прем'єр заявив, що до національно-державних інтересів його країни належить “підтримка мирних ініціатив, а не війни в Україні”.

У четвер, 30 листопада, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив про “провал” стратегії США та ЄС щодо України та підготовку до “стандартизації” словацько-російських відносин після війни.

Про це він оголосив після зустрічі в Братиславі з послами США та РФ.

“Я представив їм свій погляд на розвиток словацько-американських і словацько-російських відносин. Словацька Республіка є членом ЄС і НАТО, що, природно, впливає на наші зовнішньополітичні пріоритети. З іншого боку, це не може обмежувати нас у суверенних позиціях, які не завжди відповідають політиці єдиної правильної думки, яку просуває Євросоюз”, - цитують заяву Фіцо на урядовому сайті Словаччини.

За його словами, до національно-державних інтересів Словаччини належить “підтримка мирних ініціатив, а не війни в Україні”.

Роберт Фіцо також пояснив послам свій погляд на війну в Україні, де стратегія ЄС і США, за його словами “явно провалюється”.

“Словаччина також має зобов’язання підготуватися до періоду після закінчення війни в Україні та до стандартизації словацько-російських відносин”, – додав словацький прем’єр.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо назвав війну між Україною та Російською Федерацією "замороженим конфліктом". За його словами, цей “конфлікт” не можна вирішити шляхом надання зброї українській армії.

Читайте також: