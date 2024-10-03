Словаччина готується відновлювати відносини з Росією: Фіцо зробив заяву

Все більше політиків говорять про необхідність компромісів у цій війні.

Словаччина має намір відновлювати відносини з Москвою після закінчення війни.

Відповідну заяву озвучив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, пише RTVS.

Він вважає, що війна в Україні не має військового вирішення.

"Європейський Союз потребує Російської Федерації, Російська Федерація потребує Європейського Союзу. Ми будемо дуже піклуватися про дружні відносини з Україною", – сказав він.

Як запевнив прем'єр, зараз є багато політиків, які говорять про необхідність компромісів у цій війні. Як приклад, він навів президента Чехії Петра Павела, який начебто "суттєво змінив свою позицію" в цьому питанні.

Нагадаємо, президент Чехії та колишній генерал НАТО Петр Павел, який був одним з найрішучіших прихильників України у війні з Росією, сказав, що Київ повинен погодитися з тим, що деякі території можуть залишатися під контролем Росії, принаймні "тимчасово".

В Україні відреагували на слова чеського президента.

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