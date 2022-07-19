Словаччина хоче відмовитися від російського ядерного палива для АЕС

Словаччина шукає альтернативних постачальників ядерного палива для АЕС на заміну "Росатому". Країна протягом кількох місяців веде переговори.

Про це заявив премʼєр-міністр Словаччини Едуард Геґер у понеділок, 18 липня, на спільній з австрійським колегою пресконференції у Відні, пише "Укрінформ".

"Якщо говорити про атомну енергетику, то так – більш як половина енергії у Словаччині надходить від атомних електростанцій. І мова про реактори, які дотепер забезпечувалися російським паливом. Але вже впродовж кількох місяців ми ведемо переговори з різними іншими постачальниками та хочемо знайти альтернативне паливо", - зазначив він.

За словами Геґера, Словаччина чітко заявила, що хоче відмовитися від російських викопних джерел енергії, "при цьому в усіх сферах – чи то газ, нафта чи атомне паливо", однак цей процес не буде швидким.

Нагадаємо, Росія доставила до Угорщини ядерне паливо для АЕС літаками, оскільки війна в Україні унеможливила перевезення залізницею.

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