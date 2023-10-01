Словаччина має "більші проблеми", ніж допомога Україні – проросійський переможець виборів

Фіцо сказав, що його позиція щодо України не змінилася.

Лідер проросійської партії "Курс - соціальна демократія" (Smer-SD), яка отримала перше місце за кількістю голосів на позачергових парламентських виборах у Словаччині, Роберт Фіцо заявив, що його країна має "більші проблеми", ніж допомога Україні.

Про це Фіцо сказав у неділю, 1 жовтня, на пресконференції, пише Reuters.

Експрем'єр сказав, що заявив Словаччина "має більші проблеми, ніж Україна", і запевнив, що зробить усе можливе для початку мирних переговорів між Україною та РФ, додавши, що його позиція не змінилася.

"Ми вважаємо, що (ситуація в Україні. – Ред.) є величезною трагедією для всіх. Якщо партії Smer-SD буде доручено сформувати уряд (...), ми зробимо все можливе, щоб мирні переговори відбулися якнайшвидше", – заявив політик.

Нагадаємо, що у Словаччині на виборах, за попередніми підрахунками голосів, перемогу здобула проросійська партія експрем’єра Роберта Фіцо.

В CNN нагадали, що Фіцо не приховує своїх симпатій до Кремля та звинувачує міфічних "українських нацистів і фашистів" у тому, що вони спровокували диктатора Путіна розпочати вторгнення, повторюючи неправдиві наративи РФ.

Тим часом, проросійський прем'єр Угорщини Віктор Орбан привітав свого однодумця Роберта Фіцо із перемогою на виборах та заявив, що йому "приємно працювати з патріотами".

Також голова словацької партії "Глас", яка посіла третє місце на виборах, Петер Пеллегріні заявив, що про військову допомогу Україні "більше не йдеться".