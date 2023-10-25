Словаччина має новий уряд: серед міністрів — українофоб та ексзвинувачений у корупції

У середу, 25 жовтня, президентка Словаччини Зузана Чапутова затвердила новий склад уряду на чолі із Робертом Фіцо, який став прем'єр-міністром вчетверте у своїй політичній кар’єрі. Окрім того, що сам новий очільник уряду має неприхильне ставлення до України, серед інших міністрів теж є неоднозначні фігури.

Про це повідомляє видання iDnes.

Під час церемонії, яка відбувалася в Президентському палаці в Братиславі, президентка Чапутова закликала уряд підтримувати добрі стосунки з сусідніми державами, в тому числі з Україною, яка проходить “суворе випробування”. Фіцо у своїй промові сказав, що ніколи не очолював країну в такому безладному стані.

Партія Фіцо Smer-SD погодилася сформувати урядову коаліцію з соціал-демократичним “Голосом” і націоналістичною Словацькою національною партією (SNS). Три партії разом отримали 79 із 150 місць у парламенті.

Як повідомляє "Європейська правда", в уряді Фіцо на ключових посадах опинились неприхильні до підтримки Києва політики.

Зокрема, міністром закордонних справ Словаччини став Юрій Бланар, який називав війну проти України "конфліктом між Росією і США", стверджуючи, що Київ "воює проти власного народу". Цей українофоб так само, як прем’єр-міністр Словаччини, виступає проти постачання до України зброї.

Міністерство оборони Словаччини очолив Роберт Каліняк – колишній очільник МВС, який подав у відставку після убивства журналіста Яна Куцяка. Його раніше також звинувачували у корупції.

Серед інших членів уряду Роберта Фіцо ЗМІ звернули увагу на міністерку культури Мартіну Шимковічову, яка зробила 28 помилок у кандидатській заяві на 36 рядків.

Нагадаємо, на парламентських виборах у Словаччині перемогла партія політика, який хоче припинити допомагати Україні під час російської агресії. Партія Роберта Фіцо набрала 24% голосів.

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