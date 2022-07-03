Словаччина може надати Україні танки та винищувачі МіГ-29 - прем’єр країни

Словаччина може передати Україні свої винищувачі МіГ-29 і танки радянського виробництва.

Відповідну заяву зробив прем'єр-міністр Словаччини Едуард Гегер під час розмови з прем'єром Чехії Петером Фіалою.

Про це повідомляє СТ24.

"Але я не хочу докладно говорити про це, тому що Україна також просила нас не вдаватися в деталі", - зазначив Гегер.

Лідери двох країн наголосили, що всіх здивувало, наскільки ефективно і як довго Україна захищається від вторгнення Росії, чия армія "на папері" мала бути значно сильнішою.

"Ми маємо всі передумови вірити, що Україна переможе у цій війні", - сказав прем'єр Словаччини.

Однак прем'єр Чехії Фіала визнав, що ніхто не знає, скільки часу мине, доки Україна поверне повний контроль над своєю територією. Він зазначив, що без допомоги Заходу вона не зможе захиститись від російської агресії.

"У них має бути зброя, щоб вони могли боротися за свою незалежність, нашу безпеку та нашу свободу. Вони борються за нас", - підкреслив Фіала.

Прем'єр Чехії також заявив, що у разі потреби Чехія готова взяти участь у навчанні українських військових.

Крім того, лідери двох країн оголосили, що з вересня Чехія допомагатиме Словаччині захищати її повітряний простір. Так, у червні Словаччина звернулася до Чехії з проханням допомогти захистити свій повітряний простір доти, доки не отримає замовлені винищувачі F-16. Вони повинні замінити застарілі МіГ-29, однак постачання затримується.

Раніше повідомлялося, що Словаччина не змогла домовитись з Німеччиною щодо постачання Україні танків Т-72 взамін на німецькі танки Leopard 2A4. Словаччина відмовилася від запланованої угоди, оскільки в обмін на 30 танків Т-72 радянського виробництва Німеччина запропонувала їй лише 15 нових танків.

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