Словаччина підготувала військову допомогу для України, але після виборів "передумала" її надавати

Речник Чапутової пояснив, що вона таким чином "поважає результати виборів".

Словацьке Міністерство оборони розглядає можливість надати Україні чергововий пакет військової допомоги, але проти виступає президентка Зузана Чапутова.

Про це пише словацьке видання Dennik N.

Поки до влади не прийшов уряд противника України Фіцо, допомогу могли б передати ще під час головування технократичного уряду Людовіта Одора. Але президентка Зузана Чапутова виступає проти такого плану.

Речник Чапутової пояснив, що таким чином президентка "поважає результати виборів", переможець яких, партія "Курс - соціальна демократія" (Smer-SD) обіцяла виборцям "не давати Україні жодного патрона".

На думку Чапутової, ігнорування цієї позиції "створило б прикрий прецедент на майбутнє".

Нагадаємо, що у Словаччині на виборах, за попередніми підрахунками голосів, перемогу здобула проросійська партія експрем’єра Роберта Фіцо.

В CNN нагадали, що Фіцо не приховує своїх симпатій до Кремля та звинувачує міфічних "українських нацистів і фашистів" у тому, що вони спровокували диктатора Путіна розпочати вторгнення, повторюючи неправдиві наративи РФ.

Після перемоги на виборах Фіцо заявив, що його країна має "більші проблеми", ніж допомога Україні.

Проросійський прем'єр Угорщини Віктор Орбан привітав свого однодумця Роберта Фіцо із перемогою на виборах та заявив, що йому "приємно працювати з патріотами".

Також голова словацької партії "Глас", яка посіла третє місце на виборах, Петер Пеллегріні заявив, що про військову допомогу Україні "більше не йдеться".

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