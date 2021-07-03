Словаччина позбулася 160 тис. доз російської COVID-вакцини Sputnik V

У Словаччині заявили про низький попит на щеплення препаратом російського виробництва.

Російська Федерація викупила у Словацької Республіки 160 тисяч доз невикористаної вакцини Sputnik V.

Про це із посиланням на речницю словацького Міністерства охорони здоров'я Зузану Еліашову повідомляє TA3.

Зазначається, що Москва закупила препарати за тією ж ціною, за якою їх раніше придбала Братислава - 9,95 долара за партію.

"Згідно з контрактом, узгоджений термін оплати покупної ціни становить 20 робочих днів з дати поставки", - вказала Еліашова, додавши, що російська вакцина вже перебуває за межами Словаччини.

Водночас щонайменше 10,5 тис. словаків отримали щонайменше одне щеплення препаратом Sputnik V.

Як повідомлялося, уряд Словаччини вирішив позбутися вакцини від COVID-19 Sputnik V на тлі низького попиту на щеплення препаратом російського виробництва.

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Зокрема, від початку вакцинації для отримання ін'єкції розробкою з Росії зареєструвалися лише 14 214 жителів Словаччини, тоді як населення країни сягає 5,4 млн осіб.

У березні у зв'язку із рішенням вже колишнього прем'єр-міністра Словаччини Ігоря Матовича придбати російську вакцину "Sputnik V", в країні виникла політична криза, яка призвела до відставки низки урядовців.

Як повідомлялося, російський фонд прямих інвестицій просив уряд Словаччини повернути поставлену партію вакцини від коронавірусу "Sputnik V" через нібито "багаторазові порушення контракту", а саме - проведення випробування.

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