Словаччина припиняє допомогу Україні після перемоги проросійського Фіцо на виборах – Politico

Уряд Словаччини вирішив не надсилати більше допомоги Україні після перемоги колишнього прем’єр-міністра Роберта Фіцо, який має проросійські погляди.

Про це повідомляє Politico.

У повідомні йдеться про те, що Братислава не надсилатиме більше військової допомоги, оскільки політичні партії проти такої підтримки. Вони ведуть перемовини стосовно формування нового уряду після виборів минулих вихідних.

"Уряд у Словаччині, що йде у відставку, не надсилатиме більше військової допомоги Україні", — цитує видання речника уряду.

Міністерство оборони країни раніше розглядало ймовірність постачання нового пакету допомоги. Перемога ліво-популістської партії колишнього прем’єр-міністра Роберта Фіцо змінила ситуацію. Представники політичної сили обіцяли припинити надсилання зброї в Україну, а також заблокувати потенційне членство Києва в НАТО та виступити проти запровадження санкцій проти Росії.

Варто зазначити, що президентка країни Зузана Чапутова заявляла, що Словаччина продовжить військову підтримку України, попри заяви щодо блокування допомоги.

Нагадаємо:

На дострокових парламентських виборах у Словаччині після підрахунку всіх голосів перемогла проросійська партія Smer на чолі з експремʼєром Робертом Фіцо. Роберт Фіцо отримав найбільше голосів на виборах — понад пів мільйона. А загалом його партія набрала понад 23% голосів.

Проєвропейська партія "Прогресивна Словаччина" очолювана Міхалом Шимечком зайняла друге місце з 17% голосів, а на третьому місці — партія Петера Пеллегріні "Голос" — 15%.

Роберт Фіцо у передвиборчій кампанії обіцяв припинити військову допомогу Україні, критикував санкції проти РФ, закликав до переговорів між країнами, виступав проти прав ЛГБТ і захищав право країни на вето в ЄС. Його риторика схожа до риторики премʼєра Угорщини Віктора Орбана.

Нинішній уряд (Едуарда Геґера) підтримує Київ. Наприклад, у березні 2023 року Словацька республіка поставила на озброєння ЗСУ комплекси ППО С-300 та літаки МіГ-29. Найціннішою допомогою від країни, що має обмежений арсенал, є комплектуючі матеріали.