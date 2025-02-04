Словаччина призупинила депортацію українця, якого звинуватили у "підготовці держперевороту"

У поліції заявили, що громадянин України наразі знаходиться під вартою.

Влада Словаччини призупинила процедуру депортації українця, якого раніше затримали за звинуваченням у підготовці до "державного перевороту", оскільки він подав заяву на отримання притулку.

Про це інформує видання Dennik N.

У словацькій поліції заявили, що українець подав заявку на отримання притулку, тому процес його видворення призупинено до ухвалення подальшого рішення щодо його статусу.

Крім того, у поліції заявили, що громадянин України наразі знаходиться під вартою.

Раніше повідомлялося, що у Словаччині поліція затримала українця і депортує його через начебто загрозу державного перевороту.

Ми раніше інформували, що премʼєр Словаччини Роберт Фіцо звинуватив грузинських добровольців в Україні у причетності до підготовки перевороту у Словаччині.

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