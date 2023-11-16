"Словаччина й надалі підтримуватиме Україну політично та фінансово" – пані посол ЄС

Словаччина й надалі підтримуватиме Україну політично та фінансово, а також відкриття переговорів про членство України в Європейському Союзі.

Про це заявила на Facebook-сторінці пані посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова після відвідування Словаччини. Місцеві чиновники запевнили її, що підтримають початок переговорів ЄС з Україною щодо вступу.

"Я зупинилася у Братиславі дорогою з України до Брюсселя. Про Словаччину та Україну написано багато. Я хотіла на власні очі побачити ставлення нової словацької влади до України. І зараз покидаю Словаччину переважно з хорошим відчуттям", - сказала Матернова.

У Словаччині Катаріна Матернова зустрілася з президенткою Зузаною Чапутовою / Фото: Катаріна Матернова

У Словаччині вона зустрілася з президенткою Зузаною Чапутовою, віцепрем'єром Петром Кмецем, міністром оборони Робертом Каліняком і держсекретарем МЗС Мареком Ештоком. Також Матернова поспілкувалася зі словацькими парламентарями.

Міністр оборони Роберт Каліняк і Катаріна Матернова / Фото: Катаріна Матернова

"Всі вони запевнили мене, що Словаччина продовжуватиме підтримувати Україну як політично, так і фінансово. Словаччина підтримуватиме ініціативи Європейського Союзу, зокрема відкриття переговорів про вступ України до ЄС", - написала Катаріна Матернова.

Нагадаємо, 16 листопада Союз автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) упродовж години блокував кордон з Україною на підтримку польських колег, які вимагають обмеження кількості українських фур на в’їзд до Євросоюзу.

А від 6 листопада на кордоні розпочався страйк польських перевізників. Вони блокують рух вантажівок у напрямку пунктів пропуску “Ягодин-Дорогуськ”, “Краківець-Корчова”, “Рава-Руська-Гребенне”.

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