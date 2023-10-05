Словаччина запроваджує посилені перевірки на кордоні з Угорщиною через мігрантів

Раніше через проблеми з мігрантами Польща, Чехія та Австрія посилили свої кордони зі Словаччиною.

Словаччина ухвалила рішення про введення тимчасового контролю на кордоні з Угорщиною через зростання кількості нелегальних мігрантів.

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Прем'єр-міністр Словаччини розкритикував посилення контролю, запровадженого сусідами, і сказав, що рішення щодо посилення охорони зовнішніх кордонів Європейського Союзу було б кращим рішенням, інформує Reuters.

За даними уряду, кількість мігрантів, які в’їжджають до Словаччини, здебільшого з Близького Сходу та Афганістану, цього року зросла в одинадцять разів до майже 40 000.

Тільки у вересні нелегальна міграція до маленької центральноєвропейської країни була такою ж високою, як і за весь 2022 рік.

Перевірки Словаччини на кордоні з Угорщиною почнуться в четвер і триватимуть 10 днів.

Чехія, Польща та Австрія розпочали тимчасовий контроль у середу. Минулого тижня Німеччина запровадила новий контроль із Польщею та Чехією. Усі вони є частиною ширшої Шенгенської зони відкритого кордону та безвізового режиму.

Польська прикордонна служба повідомила, що перетин буде можливий лише у визначених місцях для автомобілів, потягів і пішоходів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що нелегали знову атакували польський кордон з допомогою Білорусі.

Крім того, ми раніше інформували, що кабінет міністр Латвії оголосив про посилення систем охорони кордону з Білоруссю на наступні шість місяців.

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