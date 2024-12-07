Словаччина зменшує підтримку українським біженцям із 2025 року: подробиці

Зміни не стосуватимуться вразливих груп населення: пенсіонерів, старших за 65 років, дітей до п'яти років або одиноких опікунів цих дітей.

Словаччина з 2025 року зменшує підтримку українським біженцям. Нові правила обмежать перебування в центрах надання притулку та виплати на проживання до 60 днів.

Про це повідомило видання Slovak Spectator.

З 1 березня 2025 року українські біженці, які отримають статус після цієї дати, зможуть перебувати у центрах надання притулку не більше 60 днів замість 120, як це було раніше.

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За словами заступника міністра внутрішніх справ Словаччини Петера Крауспе, українські біженці у більшості випадків знаходять роботу та житло протягом двох місяців. Чиновник наголосив, що економія є вимушеним кроком, додавши, що країна вже виділяє значні кошти на підтримку. Очікується, що нові правила дозволять заощадити близько 2 мільйонів євро.

"Нам необхідно скорочувати витрати, де це можливо", – заявив заступник міністра внутрішніх справ Петер Крауспе.

Нагадаємо, премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо після зустрічі у Пекіні з лідером КНР Сі Цзіньпіном у п'ятницю, заявив, що його країна готова приєднатися до китайсько-бразильської "мирної ініціативи" щодо завершення війни в Україні.

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