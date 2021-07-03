Словаччина змінила правила перетину кордону: як в'їхати українцям

Україна перебуває у "червоному" списку.

Соваччина змінила правила перетину кордону для іноземних громадян.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

Туристи, які в’їжджають на територію Словаччини країн "червоного списку" зобов’язані попередньо зареєструватися на веб-сайті https://korona.gov.sk/ehranica. До слова, Україна перебуває у цьому списку. Зробити це слід до прибуття до країни, оскільки пунктах пропуску неможливо зареєструватися через слабкий Інтернет.

У ДПСУ наголошують, нові правила стосуються і тих, хто в’їжджає до Словаччини потягом через пункт пропуску "Чоп (Страж) – Чієрна-над-Тісоу". Людину, яка прибуде потягом, але не зареєструється на сайті, не пустять до країни.

Зазначається, від 19:00 5 липня громадяни Євросоюзу під час в’їзду на територію Словаччини перевірятимуть цифрові COVID-картки через мобільний застосунок.

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" відновила міжнародне залізничне сполучення зі Словаччиною: запустили два щоденних потяги сполученням Кошице - Мукачево. Вони вирушатимуть за словацьким часом, а прибуватимуть до Мукачевого - за українським. Крім того, "Укрзалізниця" відновлює потяги сполученням Кошице - Чоп і Чієрна над Тисою - Чоп. Вони курсуватимуть щоденно до середини грудня.

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