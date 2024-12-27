Словаччина знову пропонує провести переговори на її території: заява МЗС країни

Словаччина вже пропонувала таку ініціативу російському диктатору Володимиру Путіну.
Словаччина заявила про готовність прийняти на своїй території другий саміт миру України.
Про це заявив міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар, повідомляє STVR.
"Словаччина послідовно просуває мирні рішення, і ми підтримуємо будь-які мирні ініціативи. Тому цього року я також брав участь у саміті миру в Швейцарії. Усі учасники погодилися з тим, що наш уряд просуває, що подальші мирні переговори мають відбуватися за участю всіх сторін, включаючи Росію", - заявив Бланар.
Він зазначив, що підготовка до другого саміту миру проходитиме на різних рівнях, а Словаччина, як повідомляється, неодноразово пропонувала свою територію для його проведення.
"У цьому контексті ми сприймаємо заяву російського президента, який визнав, що частина мирних переговорів може бути проведена в Словаччині як позитивний сигнал для якнайшвидшого завершення цієї війни, кровопролиття і руйнувань", - додав словацький міністр.
Бланар також зазначив, що уряд країни пропонував Україні провести мирний саміт у Словаччині під час спільної міжурядової зустрічі, що відбулася на початку жовтня в Ужгороді.
Нагадаємо, раніше Путін назвав країну, яка може стати майданчиком для переговорів.
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