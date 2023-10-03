Словаччина звинуватила Росію у втручанні виборів: чим це закінчилося

Словаччина закликала "РФ припинити дезінформаційну діяльність, спрямовану проти нею".

Словаччина звинуватила Росію у втручанні парламентських виборів та викликало представника посольства РФ "на килим", щоб вручити рішучий протест.

Про це йдеться у заяві на сайті МЗС Словаччини.

Причиною стали заяви директора Служби зовнішньої розвідки РФ Сергія Наришкіна, які були опублікували під час передвиборчого мораторію, напередодні дострокових парламентських виборів у Словаччині. Наришкін звинуватив США у втручання " у внутрішньополітичну ситуацію в Словаччині" та приписав сюди партію "Прогресивна Словаччина", яка є близька до чинної президентки Зузани Чапутової.

"Міністерство дипломатії висловлює рішучий протест проти неправдивої заяви російської розвідки, яка ставить під сумнів чесність вільних і демократичних виборів у Словаччині. Вважаємо таку свідомо поширену дезінформацію неприпустимим втручанням Російської Федерації у виборчий процес у Словацькій Республіці, - сказано у повідомленні.

Окрім того, у зовнішньополітичному відомстві закликали "РФ припинити дезінформаційну діяльність, спрямовану проти Словаччини", оскільки т акі дії "підривають взаємні відносини, а також суперечать принципам міжнародних відносин".

Нагадаємо, на виборах у Словаччині попередньо перемогу здобула антиукраїнська партія експрем’єра Роберта Фіцо. Вона набрала 24% голосів і спробує сформувати урядову коаліцію. А переможець виборів уже відзначився проросійськими заявами.

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