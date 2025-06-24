Словаччина готова підтримати санкції ЄС проти Росії: в МЗС країни назвали умови

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар / © скриншот з відео

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Словаччина заявила, що може підтримати нові санкції ЄС проти Росії, але лише якщо Брюссель запропонує їй гарантії енергетичної безпеки та 20 мільярдів євро для покриття потенційних арбітражних ризиків.

Про це заявив міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар після засідання Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі.

Ввечері понеділка, 23 червня, Бланар заявив, що уряд Словаччини оцінює кожен пакет санкцій на основі того, чи може він завдати шкоди національній економіці.

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«Переговори ще тривають, але, виходячи з того, що було обговорено на даний момент, зрозуміло, що пакет не матиме негативного впливу на економіку Словаччини, і ми готові його підтримати», — сказав Бланар.

Однак він додав, що Словаччина вимагатиме «гарантій» та підтримки для пом’якшення наслідків відмови від російськогогазу та нафти.

«Існують також арбітражні ризики, які можуть вплинути на Словацьку Республіку — можливо, на суму до 20 мільярдів євро. Ось чому ми вимагаємо гарантій щодо того, як ці негативні наслідки будуть усунені», — сказав він.

Бланар наполягав, що для Словаччини політично важливо, щоб обговорення пакету санкцій було перенесено до Європейської ради та пов’язане з пропозицією RePowerEU.

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Тому і він, і прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо домагаються зустрічі з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, чия країна головуватиме в обговореннях ініціативи RePowerEU.

Нагадаємо, раніше з’явилася інформація, що дві країни Євросоюзу виступили проти нових обмежувальних заходів проти Росії. Угорщина та Словаччина заблокували 18-й пакет санкцій ЄС, який обмежує імпорт дешевих російських енергоносіїв.