Словаччина несподівано захотіла приєднатися до проєкту «Стіна дронів»

Словаччина докладе всіх зусиль, аби приєднатися до європейського проєкту «Стіна дронів», спрямованого на укріплення східного кордону Євросоюзу та захист від потенційних атак російських безпілотників.

Про це заявив президент Словаччини Петер Пеллегріні.

Він підкреслив, що його країна є повноправним членом НАТО та бере участь у консультаціях у межах статті 4 Північноатлантичного договору.

«Наразі йдеться лише про попередню заяву Європейської комісії щодо потреби створити такий механізм, тож я не хочу робити передчасних висновків», – зазначив Пеллегріні.

Глава держави наголосив, що повітряний простір країн НАТО має бути захищений надійно й без винятків.

Він також висловив переконання, що міністри оборони та закордонних справ Словаччини, а також Збройні сили країни докладуть максимум зусиль, аби Словаччина стала учасницею цього проєкту.

