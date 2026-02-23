Словаччина припинила екстрені постачання електроенергії до України — Фіцо

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо / © Associated Press

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив про припинення екстрених постачань електроенергії в Україну.

Про це Фіцо сказав 23 лютого.

Він також повідомив, що під час сьогоднішньої наради з міністром фінансів Словаччини Ладиславом Каменицьким як представником 100% акціонера компанії Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) попросив зупинити аварійні постачання електроенергії до України.

«Я виконав те, про що заявляв у суботу: якщо постачання нафти до Словаччини в понеділок не буде відновлено, я попрошу SEPS — державну компанію — припинити аварійні поставки електроенергії до України», — сказав він.

За словами Фіцо, лише у січні 2026 року обсяги таких екстрених постачань для стабілізації української енергосистеми були вдвічі більшими, ніж за весь 2025 рік.

«Від сьогоднішнього дня Словаччина призупиняє екстрені поставки електроенергії до України», — наголосив прем’єр.

Фіцо пов’язав зупинення допомоги з питанням відновлення постачання нафти до Словаччини.

«З огляду на оголошений у Словаччині стан нафтової надзвичайної ситуації, за таких обставин ми змушені негайно вдатися до першого взаємного заходу. Його буде скасовано одразу після відновлення постачання нафти до Словаччини. В іншому випадку ми перейдемо до подальших взаємних заходів», — заявив Фіцо.

Водночас він заявив, якщо українська сторона продовжить «завдавати шкоди інтересам Словаччини в постачанні стратегічної сировини», уряд перегляне свою нинішню конструктивну позицію щодо членства України в Європейському Союзі та підготує додаткові заходи.

Нагадаємо, раніше опозиція Словаччини заявляла, що припинення постачання електроенергії є «не тільки моральною поразкою, але й чисто економічним нонсенсом». Словацька опозиційна партія Свобода і солідарність (Sloboda a Solidarita, SaS) закликала уряд серйозно зайнятися диверсифікацією поставок нафти.

Додамо, що до Словаччини надходила російська нафта. Це відбувалося через пошкоджений трубопровід «Дружба». Словаччина пригрозила припиненням експорту електроенергії до України, якщо Київ до 23 лютого не забезпечить відновлення транзиту до країни.

Вже йшлося про те, що обʼєкт інфраструктури нафтопроводу «Дружба» був пошкоджений під час атаки РФ на Броди Львівської області 27 січня. Транзит палива до Угорщини та Словаччини було припинено. Водночас ЄС тисне на Україну відновити транзит російської нафти через «Дружбу».