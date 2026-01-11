Фіцо попереджає про кризу в Європі / © Associated Press

Словаччина більше не надаватиме військової допомоги Україні. Президент Петер Пеллегріні, прем’єр Роберт Фіцо та голова Національної ради Ріхард Раші підтвердили «єдність у ключових питаннях».

Про це вони заявили під час обіду з нагоди 33-ї річниці незалежності Словаччини, пише aktuality.sk.

Фіцо, Пеллегріні та Рашівони одностайно відкинули військову підтримку України. Тож Словаччина не надсилатиме ані зброю, ані солдатів до України, а також не братиме участі в гарантіях великої позики від ЄС.

Як заявили Фіцо, Пеллегріні та Раші, передусім — «суверенітет Словаччини, а не зовнішні конфлікти».

«Словаччина не буде бігати як поранений олень у кризі ЄС», — заявив Фіцо.

Також лідери закликали коаліцію та опозицію до єдності для захисту інтересів країни в Європі та світі.

Критика втручань

Окрім допомоги Україні очільники Словаччини проявили єдність в засудженні дій США у Венесуелі як порушення міжнародного права.

Нагадаємо, раніше у Словаччині говорили про зміну формату участі у підтримці України. Зокрема, президент Петер Пеллегріні, прем’єр-міністр Роберт Фіцо та голова Нацради Ріхард Раші заявили про необхідність суверенного курсу держави в Європейському Союзі.

Водночас усі троє очільників країни додали, що ЄС залишається для Словаччини життєвим простором, частиною якого країна прагне бути й надалі.

Тим часом Британія та Франція очолили ініціативу щодо розміщення миротворчого контингенту в Україні після досягнення мирної угоди.

А, зокрема, Польща та Німеччина декларують підтримку і відкритість до пропозицій, але наразі заявляють, що не відправлятимуть війська до України.