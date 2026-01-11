- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 119
- Час на прочитання
- 2 хв
Словаччина відмовилася надавати військову допомогу Україні — офіційно
Роберт Фіцо, Петер Пеллегріні, Ріхард Раші заявили, що Словаччина припиняє військову допомогу Україні.
Словаччина більше не надаватиме військової допомоги Україні. Президент Петер Пеллегріні, прем’єр Роберт Фіцо та голова Національної ради Ріхард Раші підтвердили «єдність у ключових питаннях».
Про це вони заявили під час обіду з нагоди 33-ї річниці незалежності Словаччини, пише aktuality.sk.
Фіцо, Пеллегріні та Рашівони одностайно відкинули військову підтримку України. Тож Словаччина не надсилатиме ані зброю, ані солдатів до України, а також не братиме участі в гарантіях великої позики від ЄС.
Як заявили Фіцо, Пеллегріні та Раші, передусім — «суверенітет Словаччини, а не зовнішні конфлікти».
«Словаччина не буде бігати як поранений олень у кризі ЄС», — заявив Фіцо.
Також лідери закликали коаліцію та опозицію до єдності для захисту інтересів країни в Європі та світі.
Критика втручань
Окрім допомоги Україні очільники Словаччини проявили єдність в засудженні дій США у Венесуелі як порушення міжнародного права.
Нагадаємо, раніше у Словаччині говорили про зміну формату участі у підтримці України. Зокрема, президент Петер Пеллегріні, прем’єр-міністр Роберт Фіцо та голова Нацради Ріхард Раші заявили про необхідність суверенного курсу держави в Європейському Союзі.
Водночас усі троє очільників країни додали, що ЄС залишається для Словаччини життєвим простором, частиною якого країна прагне бути й надалі.
Тим часом Британія та Франція очолили ініціативу щодо розміщення миротворчого контингенту в Україні після досягнення мирної угоди.
А, зокрема, Польща та Німеччина декларують підтримку і відкритість до пропозицій, але наразі заявляють, що не відправлятимуть війська до України.