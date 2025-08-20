Словаччина заявила, що отримує нафту з Росії через "Дружбу"

Нафтопровід.

Постачання нафти до через нафтопровід "Дружба" до Словаччини відновилося і відбувається у звичному режимі.

Про це заявила віцепрем’єрка та міністерка економіки Словаччини Дениса Сакова.

"Постачання нафти до Словаччини наразі відбувається у звичайному режимі. Найближчими днями ми отримаємо більш чітку інформацію про те, чи будуть внесені зміни до графіка постачання на цей місяць і чи вплинуть пошкодження інфраструктури за межами території Словаччини на загальний місячний обсяг постачання”, - наголосила вона.

Братислава наголошує, що через пошкодження трансформаторної станції в Росії 18 серпня припинялося постачання нафти до Словаччини нафтопроводом "Дружба". Зазначалося, що це було "другим випадком пошкодження інфраструктури за сім днів".

Нагадаємо, днями ЗСУ атакували об’єкти нафтової інфраструктури в Росії. Внаслідок удару по російському трубопроводу Угорщина та Словаччина залишилися без нафти з РФ. Це викликало гнівну реакцію Будапешта.

Сьогодні, 20 серпня, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто повідомив, що нафтопровід "Дружба" відновив роботу після українського удару. Транспортування нафти нібито знову відбувається без перебоїв.