Словацькі перевізники продовжать блокувати кордон з Україною: скільки триватиме акція

Президія Союзу автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) оголосила про продовження акції протесту на прикордонному переході "Вишнє Нємецке-Ужгород".

Про це йдеться у повідомленні UNAS у Facebook.

За заявою перевізників, блокаду розпочнуть у понеділок, 11 грудня з 15:00.

"Заблокують в’їзд на територію Словацької Республіки для вантажних перевезень. Особистий транспорт ніяк не обмежуватимуть", - заявили перевізники.

Президія ухвалила це рішення на основі оцінки отриманої інформації та її впливу на ринок автомобільного транспорту Словаччини.

Президія Союзу автомобільних перевізників Словаччини приєдналася до протестів організованих у Польщі в листопаді.

Перевізники UNAS пргнуть скасування "транспортного безвізу", що діє між Європейським Союзом та Україною з 1 липня 2023 року.

За словами блокувальників, цей безвіз призвів до значного зростання конкуренції з боку українських перевізників, які пропонують нижчі ціни на перевезення.

Нагадаємо, страйкарі Словаччини подякували міністру транспорту Йозефу Ражу за порушення проблеми скасування дозвільної системи для українських перевізників та його впливу на автомобільний транспорт Словаччини в Брюсселі.

А 5 грудня рух для вантажівок через пункт пропуску "Вишнє Німецьке", суміжний українському пункту пропуску "Ужгород", що на кордоні зі Словаччиною, вже був розблокований.

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