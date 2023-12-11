Словацькі перевізники відновлюють блокування українських фур на кордоні – подробиці

Перевізники заблокують в'їзд на територію Словаччини для вантажних перевезень.

Спілка автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) заявила, що від понеділка, 11 грудня, вони знову відновлюють блокування руху українських фур через словацький прикордонний пункт пропуску "Вишнє-Нємецьке-Ужгород".

Про це повідомляється на сторінці UNAS.

"Союз автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) ухвалив рішення 10.12.2023 продовжити акцію протесту на переході кордону Вишнє-Нємецьке/Ужгород з 11.12.2023 з 15:00 до подальшого повідомлення", - йдеться у заяві.

Перевізники попереджають, що "заблокують в'їзд на територію Словацької Республіки для вантажних перевезень. Особистий транспорт у жодному разі не обмежуватимуть".

"Це рішення президія ухвалила на підставі оцінки отриманої інформації та її впливу на ринок автотранспорту Словаччини. Приєднуємося до протестів, які організовуються в Польщі з 06.11.2023 і з 11.12.2023 також на території Угорщини", - заявили в UNAS.

Нагадаємо, перша партія українських вантажівок прибула залізницею до Польщі.

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