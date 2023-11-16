Словацькі перевізники заблокували головний пункт пропуску на кордоні з Україною

Упродовж години тривала попереджувальна акція на підтримку польських колег, які вимагають обмеження кількості українських фур на в’їзд до Євросоюзу.

У четвер, 16 листопада, Союз автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) від 13:00 заблокував пункт пропуску на кордоні з Україною “Вишнє Нємецьке – Ужгород” зі словацького боку. Попереджувальна акція тривала одну годину.

Про це повідомляє словацьке видання Aktuality.

Словацькі перевізники у такий спосіб висловили підтримку польським колегам, які вже кілька днів протестують проти лібералізації правил ЄС для українських фур.

Далекобійники перекрили дорогу до переїзду легковими автомобілями.

"Ми закриємо його на годину як попередження. Наша мета - підтримати наших польських колег, а також усіх перевізників всередині ЄС. Ми будемо просити Єврокомісію негайно запровадити дозволи на перевезення для українського транспорту, тому що європейські компанії не можуть з ними конкурувати", - сказав президент UNAS Станіслав Скала.

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Словацькі перевізники заявили, що чекатимуть на реакцію упродовж семи днів. У разі її відсутності погрожують повністю перекрити цей пункт пропуску. Станіслав Скала натякнув, що подібні заходи готують і його угорські колеги.

"Блокада не вплинула на діяльність філії митниці Вишнє-Нємецьке", – повідомила TASR Катаріна Данькова, речниця митниці Кошице, після протесту.

UNAS не погоджується з розпорядженням Єврокомісії, яка скасувала видачу дозволів на в’їзд українських перевізників до ЄС після вторгнення в Україну російських військ.

Раніше прессекретар Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що рух на кордоні зі Словаччини в напрямку нашої держави зберігається. Словацькі прикордонники не заявляли про підготовку до блокування кордону з Україною.

Нагадаємо, 6 листопада на кордоні розпочався страйк польських перевізників. Повідомлялося про блокування руху вантажного транспорту у напрямку пунктів пропуску “Ягодин-Дорогуськ”, “Краківець-Корчова”, “Рава-Руська-Гребенне”.

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