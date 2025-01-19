Словацькі психіатри порадили Фіцо залишити політику: у чому причина

Експерти звертають увагу на незрозумілі заяви прем'єр-міністра щодо російської агресії в Україні, а також його візити до Москви.

Експерти у галузі психіатрії та психології звернулися з відкритим листом до прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, в якому висловили занепокоєння щодо його емоційного та психологічного стану, порадивши провести корекцію політичної поведінки або взагалі відмовитися від політики.

Про це повідомляє словацьке видання Pravda, опублікувавши текст відкритого листа, головними авторами якого є професори Йозеф Гашто та Антон Геретік.

“Ваша політична поведінка характеризується посиленням владно-авторитарного стилю, маніпуляцією фактами, брехнею, наклепом і нападками на політичних опонентів, журналістів і пересічних громадян, які демонструють незгоду з вашою політикою”, - пишуть експерти.

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У відкритому листі критикують недостатню увагу прем’єр-міністра до таких ключових сфер як освіта, охорона здоров’я та інфраструктура через надмірну зосередженість уряду на владних амбіціях.

У зовнішньополітичних питаннях експерти звертають увагу на незрозумілі заяви прем'єр-міністра щодо російської агресії в Україні, а також його візити до Москви та зустрічі з Володимиром Путіним. "Ви підтримуєте дії, які суперечать цінностям Європейського Союзу та НАТО, членом яких є Словаччина", - йдеться у листі.

Автори також висловили занепокоєння щодо емоційного та психологічного стану прем'єр-міністра після замаху на нього, здійсненого у травні минулого року. “Такий досвід може мати довгострокові наслідки”, – попереджають вони.

У відкритому листі також міститься заклик до саморефлексії та корекції політичної поведінки Роберта Фіцо, включно із його можливою відставкою з державної посади.

Ініціатива отримала підтримку професійних організацій, куди було направлено лист для подальшого поширення у колах психологів та психіатрів.

У неділю, 19 січня, Роберт Фіцо опублікував у Facebook реакцію на цей відкритий лист. Він заявив, що експерти в галузі психіатрії та психології, на його думку, вийшли за межі своєї компетенції, коли зайнялися політичними закликами та коментарями.

Нагадаємо, опозиційні партії Словаччини мають намір оголосити вотум недовіри уряду прем'єр-міністра Роберта Фіцо. Опозиція звинувачує прем'єра у "зовнішньополітичному зближенні з Росією" та нездатності вирішувати внутрішні проблеми.

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