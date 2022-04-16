Словацький міністр порівняв Путіна з Гітлером і звинуватив його у брехні про знищену систему ППО

Словацький міністр порівняв Путіна з Гітлером і звинуватив його у брехні про знищену систему ППО

За словами міністра оборони Словаччини, російський президент цим фейком намагається заспокоїти льотчиків.

Міністр оборони Словаччини Ярослав Най заявив, що президента Росії Володимира Путіна можна порівняти з лідером нацистської Німеччини Адольфом Гітлером. Він заперечив можливість знищення системи ППО С-300, яку було передано Україні, і пояснив брехню російського президента.

Про це повідомляє видання Novinky.cz з посиланням на інтерв’ю міністра The New York Times.

За словами Ярослава Ная, до російського вторгнення в Україну було б немислимо, щоб Словаччина безкоштовно пересилала через східний кордон велику кількість основного озброєння, не кажучи вже про систему протиповітряної оборони.

“Але це нова світова реальність. Ми – прифронтова держава. На наших кордонах війна, і до нашої країни приїхало понад 330 тисяч українців. Зараз парадигма зовсім інша", - сказав він.

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Словацький міністр порівняв Путіна з Гітлером і наголосив, що його потрібно зупинити в Україні, перш ніж він зможе рухатися далі на захід.

“Україна буквально бореться за наше майбутнє”, - наголосив він.

Водночас Ярослав Най відкинув попередню заяву Росії про те, що вона знищила систему ППО С-300, доставлену зі Словаччини, під час удару по ангару поблизу міста Дніпро. Міністр оборони назвав цю інформацію “фейковим звітом” для того, щоб зберегти обличчя Москви та заспокоїти нерви російських льотчиків, відправлених бомбити Україну.

Нагадаємо, в Міноборони РФ заявили, що нібито російські війська знищили системи протиповітряної оборони (ППО) С-300, зокрема і ту, яку Україні передала Словаччина.

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