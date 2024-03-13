Словацький прем'єр каже, що не змінить думки про війну в Україні, попри напруження з Чехією

Фіцо "розсварився" зі своїм чеським колегою через Україну, але продовжує стояти на своєму: допомагати Києву зброєю не треба, потрбні переговори.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що не планує змінювати свою думку щодо війни в Україні, попри конфлікт з Чехією.

Про це він сказав на тлі рішення Чехії призупинити міжурядові консультації з його країною через розбіжності у зовнішній політиці – зокрема, позицію щодо України, передає видання ČTK.

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"Ні мене не буде тут завтра, ні пана Фіали не буде тут завтра, яка користь від усього цього? Послати сигнал на території Словаччини про те, що хтось розчарований словацьким прем'єр-міністром. Це речі, які не належать нормальному сучасному дипломатичному словнику", – відповів Фіцо Чехії.

Словацький прем'єр сказав, що стоятиме на своєму і не змінюватиме зовнішню політику. Він додав, що Україна "потребує припинення вогню та мирних переговорів".

Нещодавно Чехія скасувала спільне засідання кабінетів міністрів зі Словаччиною через розбіжності щодо ставлення до Росії та України.

Фіцо відповів, що Чехія нібито хоче поставити під загрозу двосторонні відносини зі Словаччиною лише тому, що "зацікавлена у підтримці війни в Україні".

Нагадаємо, що після перемоги на виборах Фіцо заявив, що його країна має "більші проблеми", ніж допомога Україні, тому Словаччина більше не постачатиме Києву зброю та боєприпаси.

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