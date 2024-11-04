Словаки надіслали запити на участь у війні на боці України – президент відповів

Запити від громадян Словаччини Петер Пеллегріні отримав у червні 2024 року.

Президент Словаччини Петер Пеллегріні не задовольнив жодне з чотирьох прохань громадян Словаччини про дозвіл на службу в ЗСУ.

Про це пише TASR з посиланням на канцелярію президента Словаччини.

Без згоди очільника держави це вважається кримінальним злочином і передбачає ув'язнення.

Декілька схвалень словацьких запитів надала раніше експрезидентка словацької держави Зузана Чапутова, яка перебувала на посаді під час повномасштабного російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Тим часом Пеллегріні підтримує позицію нинішнього прем'єр-міністра Роберта Фіцо про припинення постачання зброї в Україну з держрезерву, хоча в минулому він і підтримував військову допомогу Києву.

Після обрання президентом у квітні цього року він заявив, що підтримувати військовий конфлікт, який за два роки не дав результатів – це трагедія.

Нагадаємо, Словаччина долучиться до "мирної ініціативи" КНР і Бразилії. Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зробив заяву щодо війни в Україні.

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