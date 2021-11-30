Словенія остаточно заборонила щеплення COVID-вакциною J&J через смерть 20-річної дівчини

Фахівці довели, що щеплена дівчина померла від крововиливу в мозок та утворення тромбів після вакцинації.

Словенія остаточно відмовилася від вакцини проти COVID-19, розробленої американською компанією Johnson & Johnson, через смерть 20-річної пацієнтки.

Про це із посиланням на міністра охорони здоров'я країни Янеза Поклукара повідомляє The Guardian.

Зазначається, що відповідне рішення уряд країни ухвалив після того, як словенські експерти підтвердили, що дівчина померла від крововиливу в мозок та утворення тромбів (рідкісного побічного ефекту) після вакцинації.

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Інцидент стався у вересні цього року. Тимчасова заборона на використання вакцини від J&J, оголошена тоді словенським урядом, відтепер стане постійною.

За даними словенської влади, із понад 16 мільйонів доз препарату від J&J, введених на території Європейського Союзу, шість пов'язують із летальними випадками.

Словенія із 2,1 мільйона населення вакцинувала 54% своїх громадян. Цього місяця в країні заявили про рекордну захворюваність на COVID-19, яка щодня перевищує три тисячі випадків.

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Зауважимо, що у квітні США скасували 11-денну паузу щодо застосування вакцини Johnson & Johnson, а в Управлінні з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів країни запевнили, що ризик побічних ефектів є "дуже низьким".

"Відомі та потенційні переваги вакцини переважують відомі та потенційні ризики для людей віком 18 років та старше", - вказували американські регулятори.

Як повідомлялося, 20-річна жителька Словенії померла через три тижні після щеплення однодозовою вакциною від Johnson & Johnson. Після цього у Міністерстві охорони здоров'я оголосили про розслідування, вказавши, що доки фахівці перевірятимуть зв’язок між смертю дівчини та вакцино, в країні діятиме пауза на використання вказаного препарату.

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