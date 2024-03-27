Словенія приєдналася до чеської ініціативи із закупівлі снарядів для ЗСУ

Словенія підтримає ініціативу Чехії щодо закупівлі артилерійських боєприпасів для Збройних сил України поза межами Європейського Союзу.

Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавскі під час візиту до Любляни, повідомляє Radio Prague International.

Очільник МЗС Чехії не назвав конкретної суми. Втім, словенські ЗМІ пишуть про те, що уряд може виділити один мільйон євро.

У Любляні напередодні проводили зустріч міністрів закордонних справ неформальної групи Central 5, у якій брали участь австрійська, чеська, угорська, словенська і словацька сторони. Серед іншого там обговорювали й Україну. Словенія під час заходу заявила, що планує і надалі допомагати Києву у відбудові, розмінуванні, реабілітації та психосоціальній допомозі дітям і родинам.

До слова, до ініціативи відмовилася доєднуватися Австрія. Керівник австрійського МЗС Александр Шалленберг наголосив, що Відень вдався до через свій військовий нейтралітет.

Нагадаємо, на початку березня Чехія завершила збір коштів на 800 тисяч снарядів для України. Президент Петр Павел заявив, що, за його інформацією, перші боєприпаси повинні прибути до України вже "найближчими тижнями".

Вже всередині березня видання WSJ повідомило, що Чехія знайшла для України пів мільйона снарядів. За даними журналістів, Прага придбала близько 800 тисяч артилерійських снарядів від різних постачальників у всьому світі та знайшла ще 700 тисяч, які можна придбати додатково.

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