Словник Вебстера назвав слово 2023 року: до чого тут Тейлор Свіфт

Укладачі американського словника Merriam Webster обрали головним словом 2023 року “автентичний” (authentic).

Як повідомляє пресслужба Merriam Webster, у 2023 році кількість пошукових запитів цього слова у словнику збільшилася завдяки розповідям і розмовам про штучний інтелект, оскільки він “розмиває” межу між “справжнім” і “фальшивим”.

“Автентичний” має декілька значень:

нефальшивий та неімітований;

справжній, фактичний;

вірний власній особистості, духу чи характеру.

У словнику зазначають, що автентичність часто пов’язана з ідентичністю — національною чи особистою. Також на сайті словника стверджують, що автентичність — це те, до чого прагнуть бренди, впливові особи й знаменитості в соціальних мережах.

Так, американський мультимільярдер Ілон Маск потрапив на шпальти видань, коли сказав, що люди повинні бути більш “автентичними” в соцмережах. Але рекорд за кількістю матеріалів у медіа із заголовками, які містили слово “автентичний”, побила співачка Тейлор Свіфт: вона заявляла про пошук свого “автентичного голосу” та “автентичного я.

Інші популярні слова 2023 року

Merriam Webster назвав і деякі інші популярні слова 2023 року:

rizz — сленгове слово, що означає романтичну привабливість або чарівність;

deepfake (дипфейк) — технологія, що працює на основі штучного інтелекту і дозволяє створювати насамперед фейкове відео з зображенням людини;

coronation (коронація) — коронація Чарльза III спричинила сплеск пошуку цього слова у словнику;

X — частіше почали шукати після перейменування соцмережі Twitter, яку торік придбав Ілон Маск;

implode (вибухнути) — слово частіше шукали після вибуху субмарини, яка перевозила туристів до затонулого “Титаніка”;

indict (звинувачувати) — 30 березня, коли у суді висунули звинувачення проти Трампа, пошук цього слова зріс на 9440%;

deadname — “мертвим ім'ям” називають ім'я людини, яке їй дали при народженні, але вона його змінила під час трансгендерного переходу.

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