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Словник Вебстера назвав слово 2023 року: до чого тут Тейлор Свіфт

Автор
Марина АзізоваМарина Азізова
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Словник Вебстера назвав слово 2023 року: до чого тут Тейлор Свіфт

Слово року / X (Twitter)

Частина популярних термінів пов’язана з соціальними мережами.

Укладачі американського словника Merriam Webster обрали головним словом 2023 року “автентичний” (authentic).

Як повідомляє пресслужба Merriam Webster, у 2023 році кількість пошукових запитів цього слова у словнику збільшилася завдяки розповідям і розмовам про штучний інтелект, оскільки він “розмиває” межу між “справжнім” і “фальшивим”.

“Автентичний” має декілька значень:

  • нефальшивий та неімітований;
  • справжній, фактичний;
  • вірний власній особистості, духу чи характеру.

У словнику зазначають, що автентичність часто пов’язана з ідентичністю — національною чи особистою. Також на сайті словника стверджують, що автентичність — це те, до чого прагнуть бренди, впливові особи й знаменитості в соціальних мережах.

Так, американський мультимільярдер Ілон Маск потрапив на шпальти видань, коли сказав, що люди повинні бути більш “автентичними” в соцмережах. Але рекорд за кількістю матеріалів у медіа із заголовками, які містили слово “автентичний”, побила співачка Тейлор Свіфт: вона заявляла про пошук свого “автентичного голосу” та “автентичного я.

Інші популярні слова 2023 року

Merriam Webster назвав і деякі інші популярні слова 2023 року:

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Дата публікації
Перегляди
220
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