Словник Merriam-Webster назвав слово 2025 року

Словник Merriam-Webster обрав словом 2025 року термін «slop», яким позначають неякісний, беззмістовний або фальшивий цифровий контент, що масово поширюється в інтернеті, зокрема за допомогою генеративного штучного інтелекту.

Про це повідомив президент Merriam-Webster Грег Барлоу в коментарі Associated Press напередодні офіційного оголошення.

За його словами, популярність цього слова різко зросла на тлі стрімкого розвитку інструментів ШІ, які дозволяють швидко створювати тексти, зображення та відео сумнівної якості. Термін, зазначають у словнику, відображає водночас захоплення новими технологіями, роздратування їхніми наслідками та зростаючу недовіру до цифрового контенту.

Первинно слово slop, яке з’явилося ще у XVIII столітті, означало рідку суміш або багнюку. З часом його значення трансформувалося і нині охоплює цифрові матеріали низької якості — від фейкових новин і пропаганди до штучно згенерованих книг, відео та рекламних зображень.

У Merriam-Webster зазначають, що хоча подібний контент існував і раніше, саме масова доступність інструментів штучного інтелекту зробила його повсюдним. Це, зокрема, спричинило занепокоєння щодо дезінформації, дипфейків і порушення авторських прав.

Барлоу наголосив, що зростання пошукових запитів слова «slop» свідчить не лише про проблему, а й про зміну ставлення користувачів. За його словами, люди дедалі частіше намагаються відрізняти справжній контент від штучного та шукають автентичні джерела інформації.

Слово року Merriam-Webster обирає з 2003 року, аналізуючи динаміку пошукових запитів та актуальність термінів у суспільному дискурсі. У 2024 році словом року стала «поляризація». Раніше до цього списку також входили «вакцина», «газлайтинг», «пандемія» та «фемінізм».

Нагадаємо, в Україні зростає інтерес до чистої української мови, однак у повсякденному мовленні досі поширені суржикові варіанти.