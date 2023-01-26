Слуга народу Крейденко розвінчав міф російської пропаганди про Карабах, де "голодають"

Росія не гребує найбридкішою медіабрехнею навіть тоді, коли правда очевидна. Народний депутат України Володимир Крейденко перевірив черговий пропагандистський наратив про нібито голод в Карабасі через протести екоактивістів на Лачинській дорозі.

Неправдиві новини про це почали з'являтися у контрольованих росією вірменських ЗМІ. Вивести пропаганду на чисту воду вдалося досить просто: при обзвоні місцевих сервісів з доставки їжі жоден із них не поскаржився на проблеми з постачанням продуктів.

Про це розповідає Прямий канал.

12 грудня екоактивісти у Карабасі розпочали мирну акцію протесту на автошляху, який пролягає через м.Шуша. Люди виступають проти експлуатації родовищ корисних копалин на території, яка належить Азербайджану, але знаходиться під тимчасовим контролем рф. Учасники акції не перешкоджають руху транспорту та не чинять жодних протиправних дій, однак їх намагаються звинуватити у створенні голоду і гуманітарної катастрофи.

Народний депутат України, співголова групи міжпарламентських зв’язків з Азербайджаном Володимир Крейденко, продемонстрував, як працюють кремлівські пропагандистські кейси на території Азербайджану. Він організував замовлення їжі в ресторанах м.Ханкенді, столиці Карабаху, яке вірмени називають Степанакерт, аби продемонструвати, що ніякокого голоду там і близько нема.

«Ми можемо бачити соціальний експеримент, зараз він шириться в ютубі, де активісти замовляють їжу, і у них все вдається, немає жодної гуманітарної катастрофи», - зазначає депутат.

Неправдивдивою є й інформація про те, що в регіоні почали вводити обмеження в роботі закладів громадського харчування у зв’язку з начебто нестачею продовольства й економією енергії. На відео із розслідування, про яке згадує Володимир Крейденко, видно, що місцеві заклади громадського харчування в місті Ханкенді пропонують широкий асортимент страв на будь-який смак та працюють без обмежень в часі та кількості відвідувачів.

Натомість справжню гуманітарну катастрофу, яку влаштувала сама ж росія, нині весь світ може спостерігати на тимчасово окупованих територіях України.

«Ми бачимо купу смертей, ми бачимо гуманітарну катастрофу, розбиті житлові будинки, інфраструктуру - все це є якраз результат контролю і заходу рф на територію незалежної країни», - зауважує Крейденко.

Нині Азербайджан чинить опір будь-яким спробам російської федерації розхитати ситуацію в регіоні та підтримує Україну у боротьбі за демократичні цінності вільного, цивілізованого світу.