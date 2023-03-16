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Слухав Путіна з локшиною на вухах: як у Росії покарали депутата

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
Перегляди
854
Час на прочитання
1 хв
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Слухав Путіна з локшиною на вухах: як у Росії покарали депутата

Скриншот з відео

Суд оштрафував депутата на кругленьку суму.

Російський суд виніс вирок депутату Самарської обласної думи від КПРФ Михайлу Абдалкіну, який слухав виступ президента Володимира Путіна з локшиною на своїх вухах.

Про це інформують російські пабліки.

Так, суд оштрафував депутата за "дискредитацію армії посадовцем" на 150 тис. руб. (приблизно 75 тис. грн). 

Зазначається, що донос на Абдалкіна написав його колишній суперник Олександр Хінштейн під час виборів до Держдуми РФ.

Нагадаємо, наприкінці лютого Абдалкін опублікував відеозапис, де він сидить з локшиною на вухах. До відео він додав такий іронічний текст: "Прослухав двогодинне послання президента. Повністю підтримую, цілком згоден, чудовий виступ. Нічого подібного за останні 23 роки я не чув. Приємно здивований".

На початку березня на депутата-комуніста склали протокол про "дискредитацію армії".

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Дата публікації
Перегляди
854
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