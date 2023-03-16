Слухав Путіна з локшиною на вухах: як у Росії покарали депутата

Російський суд виніс вирок депутату Самарської обласної думи від КПРФ Михайлу Абдалкіну, який слухав виступ президента Володимира Путіна з локшиною на своїх вухах.

Про це інформують російські пабліки.

Так, суд оштрафував депутата за "дискредитацію армії посадовцем" на 150 тис. руб. (приблизно 75 тис. грн).

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Зазначається, що донос на Абдалкіна написав його колишній суперник Олександр Хінштейн під час виборів до Держдуми РФ.

Нагадаємо, наприкінці лютого Абдалкін опублікував відеозапис, де він сидить з локшиною на вухах. До відео він додав такий іронічний текст: "Прослухав двогодинне послання президента. Повністю підтримую, цілком згоден, чудовий виступ. Нічого подібного за останні 23 роки я не чув. Приємно здивований".

На початку березня на депутата-комуніста склали протокол про "дискредитацію армії".

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