Світ
390
3 хв

Службовий роман у тюрмі: начальниця в’язниці вийшла заміж за підлеглого та народила дитя після зміни

Британка купила весільну сукню ще до офіційного освідчення, а згодом стала начальницею власного чоловіка та народила сина, якому подарували смугастий костюм «в’язня».

Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Шарлотта та Ден

Шарлотта та Ден / © The Daily Mirror

В’язниця — не найочевидніше місце для романтичних побачень, але саме там Шарлотта Морган знайшла свого чоловіка Дена. Пара закохалася з першого погляду, а жінка придбала весільну сукню ще до того, як почула заповітне «ти вийдеш за мене?».

Про це пише таблоїд The Mirror.

32-річна Шарлотта, менеджерка з утримання під вартою, та 46-річний Ден, офіцер в’язниці, розпочали роботу у чоловічій тюрмі Highpoint у Саффолку (Велика Британія) у 2018 році. Обоє були самотніми та зосередженими на кар’єрі, поки їхні шляхи не перетнулися у лютому 2019-го.

Кохання з першого погляду під наглядом камер

Шарлотта згадує, що між ними миттєво виникла хімія. «Тієї ночі я сказала подрузі жартома: „Здається, я зустріла чоловіка, за якого вийду заміж“», — ділиться вона.

Роман розвивався стрімко. Коли Ден шукав житло, він випадково оселився в тому ж будинку, що й Шарлотта. Спільні вечері швидко переросли у серйозні стосунки. Вже у листопаді того ж року Шарлотта, зайшовши в магазин за худі, випадково купила… весільну сукню. Ден на той момент ще навіть не робив пропозиції, але жінка була впевнена — це «той самий».

За іронією долі, Ден таки освідчився на Різдво, а за кілька днів до цього пара дізналася, що чекає на дитину.

«В’язничне дитя» та ієрархія в сім’ї

Через пандемію весілля довелося відкласти, тож першим у родині з’явився син Льюїс. Батьки з гумором поставилися до місця свого знайомства і купили малюку перший одяг — боді у чорно-білу смужку, прозвавши сина «нашим в’язничним дитям».

Сьогодні Шарлотта піднялася по кар’єрних сходах і стала безпосередньою начальницею свого чоловіка.

«Був момент, коли я розподіляла завдання і дала наказ Дену. Він відповів: „Так, босе!“, і весь офіс вибухнув сміхом. Ми намагалися зберігати серйозні обличчя, але колеги не могли повірити, що я тепер офіційно головна», — сміється Шарлотта.

Життя поза роботою

Попри те, що подружжя працює в одній установі, вони дотримуються суворого правила: «робота залишається на роботі, а дім — це дім». Хоча графіки часто не збігаються (Шарлотта працює в нічні зміни, а Ден — у денні), вони знаходять час на виховання 5-річного сина.

Ден, який раніше 20 років працював сантехніком, каже, що ніколи не пошкодує про зміну професії: «Я не йшов у в’язницю, щоб знайти кохання, але тут ти будуєш неймовірно тісні зв’язки з людьми. Ви покладаєтеся один на одного, стаєте командою, а іноді — як сталося у нас — ще й закохуєтеся».

Пара продовжує працювати в Highpoint і запевняє: зустріти свою долю можна навіть там, де на вікнах грати.

Нагадаємо, подружжя, яке прожило разом 75 років, назвало правила, які зберегають стосунки десятиліттями.

