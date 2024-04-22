Служить кремлівська еліта: британська розвідка дізналась про новий спецпідрозділ в РФ

В армії Росії створили спеціальний підрозділ для московської "еліти" під назвою "Барс Каскад", який дислокується далеко від лінії фронту в Україні.

Про це повідомила розвідка Великої Британії.

У звіті британської розвідки вказано, що підрозділ "Барс Каскад" був створений заступником голови Держдуми Росії з питань оборони Дмитром Сабліним. Цей підрозділ займається здебільшого операціями з безпілотниками. Він зазвичай розташовується далеко від лінії фронту.

Підрозділ "Барс Каскад" діє від жовтня 2022 року. До його складу увійшли щонайменше 10 членів путінської партії "Единая Россия" та сини високопосадовців з Кремля. Зарахованим до підрозділу членам кремлівської еліти надають охорону.

"Зарахування до "Барс Каскаду", ймовірно, дозволить діячам російської еліти обійти встановлені законом вимоги російської військової служби з гарантованою безпекою та потенційно здобути прихильність Кремля", – оцінили у британській розвідці.

Також повідомляється, що серед членів підрозділу є й чоловік відомої російської блогерки Олени Бліновської. Олексій Бліновський вступив до лав формування, щоб його дружина могла уникнути ув’язнення за ухилення від сплати податків.

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У розвідці уточнили, що Бліновський 16 квітня 2024 року був сфотографований під час служби у спеціально створеній військовій частині збройних сил РФ "Барс Каскад" біля України.

"Випадок Бліновського – перший зафіксований, коли людина вступила до підрозділу, щоб допомогти члену сім'ї уникнути в'язниці", – звернули увагу у британському відомстві.

Олексій Бліновський у зоні бойових дій / Фото: російські засоби масової пропаганди

До слова, раніше в Інституті вивчення війни повідомили, що війська РФ продовжують активізувати зусилля з криптомобілізації перед очікуваним наступом влітку 2024 року. Але Росії, ймовірно, буде важко швидко створити ефективні резерви оперативного та стратегічного рівня.

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