"Смакує порошком": українка чесно розповіла, що її досі дивує у супермаркетах Німеччини

Фото ілюстративне / © Pixabay

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Українська блогерка поділилася своїми спостереженнями про життя в Німеччині та розповіла, які речі у місцевих супермаркетах досі викликають у неї подив.

Дівчина з України, яка має нік «karinchic» в Instagram зізналася, що після українського сервісу та асортименту деякі німецькі торгові звички здаються дуже незвичними.

За словами дівчини, за два роки проживання в Німеччині вона так і не змогла повністю адаптуватися до деяких правил.

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«До цього в німецьких магазинах я не звикла. Вони мене досі дивують», — ділиться українка.

Перше, що здивувало дівчину, — це зберігання курячих яєць. У багатьох німецьких супермаркетах вони лежать на звичайних полицях, а не в прохолодних вітринах.

Також несподіванкою став асортимент кондитерських виробів, а точніше — спосіб їхнього продажу. Купити свіжий торт день у день у звичайному маркеті виявилося непростим завданням.

«Друге — це торти. Якщо до вас раптом вирішили прийти гості, можуть бути проблеми. Тому що більшість тортів у супермаркетах продаються замороженими, і їх потрібно купувати заздалегідь, щоб вони встигли розморозитися до приходу ваших гостей», — зазначила українка.

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Також неприємним «сюрпризом» для дівчини стали молочні продукти. Знайти звичний з дитинства смак у місцевих супермаркетах їй так і не вдалося.

«Третє — це сметана. За два роки в Німеччині я так і не знайшла сметану, яка б смакувала як українська, особливо в „Lidl“. Беру її хіба що для випічки, бо як на запах, так і на смак вона смакує мені порошком», — поділилася дівчина.

Водночас блогерка звернула увагу на шалену популярність біопродуктів, яка в Німеччині вже стала частиною повсякденного життя. Проте й тут є свої нюанси.

«І останнє — це біопродукти. У Німеччині це майже окрема культура, і, якщо чесно, багато овочів та фруктів дійсно нагадують смак продуктів із городу. Але це не завжди означає, що вони хорошої якості, хоча ціни на них теж дуже відрізняються від звичайних», — підсумувала українка.

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Українці в Німеччині — останні новини

Українська біженка у Німеччині поділилася враженнями від місцевих супермаркетів, де її здивувало консервоване сире дріжджове тісто для булочок у банках — воно коштує недорого, а з нього можна приготувати навіть піцу.

Однак інша українська біженка у Німеччині зіткнулася з несподіваною агресією від місцевої працівниці соціальної сфери, яка звинуватила українок у тому, що вони «відбирають» німецьких чоловіків через надмірну, на її думку, увагу до зовнішності. Інцидент стався під час розмови про освіту та незалежність німкень, коли опонентка різко висловила своє роздратування стереотипами про поведінку та вигляд українських жінок в еміграції.

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