Смартфони і авіазапчастини: США "вдарять" по РФ експортними обмеженнями у разі вторгнення до України

Смартфони і авіазапчастини: США "вдарять" по РФ експортними обмеженнями у разі вторгнення до України

Росії можуть обмежити імпорт смартфонів, основних компонентів для літаків і автомобілів, а також матеріалів "з багатьох інших галузей".

У разі повномасштабного вторгнення Росії до України США можуть ввести проти РФ жорсткі заходи експортного контролю, щоб підірвати російську економіку. Зокрема, росіяни можуть залишитися без смартфонів.

Про це інформує Reuters з посиланням на представника адміністрації президента США.

Ці заходи будуть доповненням до економічних санкцій, які розглядає адміністрація Байдена у разі вторгнення Росії. Заходи експортного контролю можуть обмежити РФ у поставках промислових та споживчих технологій.

Зокрема, Росії можуть обмежити імпорт смартфонів, основних компонентів для літаків і автомобілів, а також матеріалів "з багатьох інших галузей". Такі заходи можуть мати серйозний вплив на російських споживачів, промислові операції та зайнятість населення, сказав співрозмовник видання.

Водночас адміністрація Байдена розглядає блокування доступу китайському технологічному гігантові Huawei до деяких деталей, виготовлених у США.

На російському ринку мобільних телефонів домінують такі іноземні компанії, як Apple, Samsung і Huawei.

Нагадаємо, що Росія продовжує стягувати на кордон не тільки війська і техніку, а й польові шпиталі. Також у Росії офіційно створили стандарт масових поховань на випадок війни.

Раніше британський таблоїд Daily Star написав, що Росія планує вторгнення до України на Святвечір 24 грудня.

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