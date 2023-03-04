Смерть 66 дітей у Гамбії могли спричинити сиропи від кашлю - розслідування

Сиропи від кашлю можуть бути ймовірною причиною смерті дітей у західно-африканській країні Гамбії. Померло 66 дітей, більшість з яких були віком до двох років.

Про це пише Reuters з посиланням на звіт CDC.

Центр з контролю та профілактики захворювань США та гамбійські вчені провели розслідування. Встановлено, що забруднені токсинами ліки, що імпортували до країни, призвели до гострого ураження нирок у 78 дітей. Загалом від червня до вересеня 2022-го померли 66 малюків. Згодом - ще четверо дітей. Наразі фіційна кількість жертв зросла до 70.

Автори звіту, що проводили дослідження, вивчали медичні картки пацієнтів, провели інтерв'ю з їхніми батьками та опікунами. Зазначається, що тести ліків, широке географічне поширення випадків захворювання вказують на те, що в сиропі від кашлю були токсини. До слова, викликана ними хвороба не поширилася на дорослих.

У Гамбії було кілька отруєнь, пов'язаних з діетиленглікольом або етиленглікольом. Втім, у звіті зазначають, що це перший відомий випадок, коли причиною отруєння стали саме імпортні ліки, а не вироблені в країні препарати.

"Цей випадок отруєння підкреслює потенційні ризики для громадського здоров'я, пов'язаний з неналежним управлінням якістю при експорті фармацевтичних препарати", - йдеться у звіті.

До слова, зв'язок між смертями та препаратами вперше виявили в жовтні 2022-го, коли ВООЗ розіслала попередження про те, що чотири сиропи від кашлю індійської компанії Maiden Pharmaceuticals Ltd, містили відомий токсин - діетиленгліколь або етиленгліколь.

Компанія Maiden заперечує, що її препарати стали причиною смертей у Гамбії, а індійський уряд заявив, що під час тестування сиропів не було виявлено жодного забруднення.

Нагадаємо, у Самарканді (Узбекистан) 18 дітей померли через гостру ниркову недостатність після приймання сиропу від кашлю "Док-1 Макс" індійської компанії Marion Biotech.

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