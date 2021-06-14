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Смерть Чапкіса і кінець епохи Нетаньягу. П'ять новин, які ви могли проспати

Смерть Чапкіса і кінець епохи Нетаньягу. П'ять новин, які ви могли проспати

facebook.com/grigoriy.chapkis

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

П'ять новин, які ви могли проспати:

  • Відомий український хореограф, суддя шоу "Танці з зірками" Григорій Чапкіс пішов з життя у віці 91 року. Читати далі –>
  • Закінчився термін перебування Беньяміна Нетаньягу на посаді прем'єр-міністра Ізраїлю. Напередодні Кнесет схвалив новий коаліційний уряд на чолі з Нафталі Беннетом і Яіром Лапідом. Читати далі –>
  • Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон в суботу, 12 червня, посварився із президентом Франції Еммануелем Макроном під час саміту "Великої сімки" через Brexit. Читати далі –>
  • У Мережі опублікували всі матеріали "прослуховування" голови політради "Опозиційної платформи — За життя" Віктора Медведчука, якого підозрюють у держзраді. Читати далі –>
  • НАТО продовжить нарощувати свій військовий потенціал і використовувати "широку комбінацію різних інструментів" для протидії російській агресії. Читати далі –>