“Смерть диктатору”: в Ірані спалахнули протести через убивство 22-річної дівчини, яка неправильно носила хиджаб (відео)

Молода жінка була заарештована у Тегерані "поліцією моралі" та через кілька днів померла у лікарні.

У суботу, 17 вересня, в Ірані сотні людей зібралися на похорон 22-річної Махси Аміні, яка померла після того, як її арештувала в Тегерані сумнозвісна так звана “поліція моралі”.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Молода жінка перебувала з родиною в столиці Ірану, коли її затримав поліцейський підрозділ, відповідальний за дотримання суворого дрес-коду для жінок в Ісламській Республіці, який передбачає обов’язкове носіння хустки (хиджабу) в громадських місцях. Аміні нібито порушила цей закон.

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Через кілька днів вона померла в лікарні. Поліція повідомила, що в Аміні стався серцевий напад, але активісти заявили, що вона отримала удар по голові під час затримання.

Під час похорону Аміні в місті Сакез у провінції Курдистан сотні людей скандували “Смерть диктатору”.

На одному з відео, опублікованому в соцмережах, видно, як група протестувальників кидає каміння в банер верховного лідера Ірану Алі Хаменеї.

A group of protesters throw stones at a banner of Iran’s Supreme Leader Ali Khamenei in the city of Saqqez.#Mahsa_Amini#IranProtests pic.twitter.com/aHx9BeR1xZ — Iran International English (@IranIntl_En) September 17, 2022

Інші відеозаписи після поховання Аміні показали, що іранські сили безпеки, очевидно, відкривають вогонь і пускають сльозогінний газ, щоб розігнати протестувальників.

Учасники масових протестів вимагають провести розслідування та знайти тих, хто вбив Махсу Аміні. Люди скандують: “Я вб'ю кожного, хто вбив мою сестру” та “Смерть Хаменеї, смерть диктатору”.

Нагадаємо, іранський лідер аятола Алі Хаменеї вважає, що Росія на українській території воює з НАТО.

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