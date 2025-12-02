Смерть дворічної дівчинки в розпеченій машині: моторошні деталі (фото)

Загибла Паркер Шолтес / © Facebook

У США оприлюднили світлини, які фіксують останні хвилини життя дворічної Паркер Шолтес — дівчинки, що загинула від спеки в перегрітому автомобілі в Аризоні. Малечу залишив у машині її батько, 38-річний Крістофер Шолтес, який у цей час перебував у будинку та дивився відео для дорослих.

Про це повідомило видання Dailymail.

Трагедія сталася в липневий день, коли температура повітря надворі сягала близько +38°C. Паркер була пристебнута в автокріслі, встановленому обличчям уперед на задньому сидінні синього Acura MDX 2023 року випуску. Авто стояло на під’їзній доріжці за приблизно сім метрів від вхідних дверей, а не в гаражі.

Останні хвилини дитини в розпеченій машині

Згідно з детальними звітами поліції Марани, батько залишив дівчинку спати в машині з увімкненим двигуном і кондиціонером. Він заявляв слідчим, що не хотів будити доньку, коли вони приїхали додому, а потім «втратив відчуття часу». Поліцейська перевірка показала, що двигун автоматично вимкнувся приблизно через 20 хвилин, після чого температура всередині салону почала стрімко зростати.

Вікно з боку, де сиділа дитина, виходило на захід і потрапляло під прямі сонячні промені. Це призвело до різкого нагрівання автомобіля. Під час відтворення обставин слідчі зафіксували, що поверхня автокрісла розігрілася до 149,1°F (понад 65°C).

На фото з місця події, які отримало видання Daily Mail, видно крихітні відбитки рук на внутрішній стороні заднього бокового скла саме з того боку, де було закріплене автокрісло Паркер. Сліди знаходилися за кілька сантиметрів від сидіння — слідчі вважають, що дівчинка відчайдушно намагалася достукатися до когось, коли машина перетворилася на пастку.

Відбитки рук дівчинки на склі. Фото: поліція Марани

На підлозі під її ногами лежав iPad у рожевому чохлі та дві маленькі рожеві сандалі дитячого розміру.

Паркер залишалася у замкненій машині до 16:00, коли з роботи додому повернулася її мати — 37-річна Еріка, лікар-анестезіолог у медичному центрі Banner-University у Тусоні. Саме до цієї ж лікарні невдовзі екстрено доправили її доньку. О 16:58 медики констатували смерть дитини.

Дві старші доньки подружжя, які вижили, розповіли детективам про момент, коли батьки зрозуміли, що Паркер немає в будинку. За словами однієї з дівчат, коли Еріка зайшла додому, вона запитала: «Де дитина?». У відповідь Крістофер повторив це саме запитання — «Де дитина!?» — і вибіг надвір.

Дівчинка також описала, що Паркер виглядала «інакше, ніж завжди»: її шкіра була світлішою, ноги вкривала чорна речовина, а губи були потріскані й фіолетові. За її словами, сестри зрозуміли, що Паркер померла, коли побачили, як батьки плачуть.

Еріка винесла доньку з авто, забігла до будинку, викликала 911 та розпочала серцево-легеневу реанімацію. Парамедики продовжили реанімаційні заходи вже в домі й дорогою до лікарні, однак врятувати дитину не вдалося.

У поліцейських документах описано рожеву квітчасту сукню розміру 3T, яку носила Паркер того дня. Вона лежала на кухонній підлозі біля острова, була мокрою, мала запах сечі й була розрізана парамедиками віднизу догори до рівня грудей під час намагань повернути дівчинку до життя.

У звітах офіцери зазначили, що працювати на місці події було складно через аномальну спеку. Під час збору доказів їм доводилося періодично повертатися до машин із кондиціонером, обливатися холодною водою та просити напої, щоб уникнути теплового удару.

Що розповів батько

Крістофер Шолтес зустрів поліцію у будинку — в кепці Vans, одягненій задом наперед, із кільцем у губі та у шльопанцях. Він стверджував, що був певний: дівчинка у якийсь момент вийшла з машини й гралася з сестрами, а сам він «просто відпочивав».

«Я клявся, що вона була вдома, гралася зі своїми сестрами, як завжди. Я просто відпочивав і робив льодяники, зараз приймаю ацетамінофен та ібупрофен від болю в сідничному нерві», — заявив чоловік.

У жовтні 2019 року чоловік потрапив в одноосібну ДТП і отримав два переломи хребців. Пізніше вони загоїлися, він уже не приймав знеболювальні за рецептом, але часто використовував пакети з льодом — один із них знайшли на дивані.

Водночас дві доньки, які вижили, повідомили правоохоронцям, що батько був зосереджений на грі на PlayStation 5. Консоль, гарнітуру та контролер вилучили як речові докази. Аналіз телефону Шолтеса показав, що у проміжок часу, коли Паркер залишалася в машині, він шукав розпродажі одягу в інтернеті та дивився порнографічні відео.

Еріка під час допиту заявила, що «останніми місяцями в них із Крісом все було дуже добре» і що він начебто три місяці тому кинув пити алкоголь. За її словами, у стосунках не було насильства, а якщо чоловік і вживав спиртне під час відпусток, то «це просто був не найкращий час».

Однак записи камер спостереження показали іншу картину: дорогою додому Шолтес украв у магазині три банки пива. Одну з них він непомітно випив у туалеті на заправці, поки Паркер залишалася в машині.

Жінка також сказала поліції, що її чоловік «дуже важко це переживає» та «почувається відповідальним і винним». Вона назвала те, що сталося, жахливою помилкою.

Доньки подружжя підтвердили слідчим, що батько «ридав» усю ніч після смерті Паркер і «повторював, що це його вина». Водночас одна з дівчат сказала правоохоронцям, що їй пояснювали: це був «невеликий нещасний випадок», а тата потрібно називати «хорошим батьком». За її словами, таку позицію їй озвучували старша сестра, мати, обидві бабусі, дядьки та сам тато.

Поведінка батька після трагедії

Після того як дівчинку доправили до лікарні, Шолтес почав ходити по будинку, увімкнув душ і сказав, що хоче обмитися. Поліція заборонила йому це зробити, наголосивши, що його потрібно оглянути й задокументувати можливі сліди для експертизи. За словами офіцерів, він виглядав розчарованим і повторював, що до нього ставляться «як до вбивці», хоча він «щойно втратив власну дитину».

Того ж дня чоловік пройшов під стрічкою, якою було огороджено місце події навколо Acura, та намагався відчинити авто, аби забрати особисті речі. Поліцейські пояснили, що все, що є всередині, вилучають як речові докази, і зупинили його. Він погодився відійти лише після того, як Еріка попросила його повернутися до будинку.

Попри трагедію, дружина продовжувала підтримувати Шолтеса. Вона зверталася до суду з клопотанням про його звільнення та дозвіл на поїздку на відпочинок на Мауї. У квітні родина придбала у Фініксі будинок у стилі італійської вілли площею 2369 квадратних футів вартістю близько 1 млн доларів.

Крістоферу Шолтесу інкримінували вбивство другого ступеня. У березні він відхилив угоду про визнання вини, яка передбачала до 10 років позбавлення волі. Через пів року чоловік погодився на значно суворіші умови — визнав себе винним в обмін на вирок від 20 до 30 років ув’язнення без права на умовно-дострокове звільнення.

При цьому йому дозволили залишатися на свободі під заставою до 5 листопада — дня, коли він мав прибути до в’язниці для початку відбування покарання. За даними поліції, саме цей час він використав для планування самогубства.

5 листопада 38-річного Шолтеса знайшли мертвим у його автомобілі, припаркованому в гаражі сімейного будинку. Поліція повідомила, що він отруївся чадним газом.

