Смерть Гайден Панеттьєрі: у розслідуванні — несподіваний поворот, підключилась наркополіція

Гайден Панеттьєрі / © Associated Press

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Федеральні агенти DEA приєдналися до поліції Південної Кароліни для з’ясування обставин раптової смерті 36-річної зірки серіалів «Герої» та «Нешвілл» Гайден Панеттьєрі.

Про це пише The Hollywood Reporter.

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Управління боротьби з наркотиками США (DEA) підключилося до розслідування причин смерті актриси, яка померла 16 серпня у віці 36 років.

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Розтин не виявив слідів насильницької смерті або фізичних травм, проте диспетчерські записи вказують на можливе передозування. На місці події правоохоронці виявили на препарат «Наркан», який використовується при отруєннях опіоїдами, а також пакет з медикаментами, які приймала актриса. У момент інциденту в апартаментах перебував її бойфренд Брайан Гікерсон.

Офіційна причина смерті стане відомою після завершення токсикологічної експертизи, яка може тривати кілька тижнів. Підключення DEA дозволить перевірити законність отримання та розповсюдження препаратів, які могла приймати Панеттьєр перед смертю.

Смерть Гайден Панеттьєрі — що відомо

Американська акторка й колишня кохана Володимира Кличко Гайден Панеттьєрі, відома за серіалами «Герої» та «Нешвілл», померла у віці 36 років.

Смерть акторки сталася менш ніж за тиждень до її 37-річчя. Вона мала відзначити день народження 19 серпня.

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За даними екстрених служб, актриса була виявлена ​​непритомною в орендованій квартирі в місті Грінвілл, штат Південна Кароліна. Медики, які прибули на місце, констатували зупинку серця.

Зазначимо, три роки тому не стало брата акторки, якому було 28 років. Родина Панеттьєрі повідомила, що причиною смерті Янсена стала кардіомегалія (збільшене серце), яка призвела до гострої аортальної недостатності. Смерть була раптовою та не пов’язаною з насильством чи стороннім втручанням.

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