Смерть Кадирова призведе до політичного катаклізму в Росії – аналітик

Стосунки між Москвою і Грозним можуть похитнутися через смерть путінського ставленика в Чечні.

Смерть лідера російської Чечні Рамзана Кадирова, який, за інформацією з різних джерел, перебуває у тяжкому стані або навіть у комі, може призвести до великого політичного катаклізму в Російській Федерації, де почнуть руйнуватися вибудувані за останні 20 років національно-політичні стосунки.

Таке припущення зробив російський політичний аналітик і публіцист Олексій Лушніков у своєму дописі на Facebook.

"Якщо інформація підтвердиться і найближчим часом Кадиров помре, на Росію чекають непередбачувані турбулентні процеси", – вважає він.

За словами Лушнікова, ця подія, тобто раптова смерть Кадирова, стане більш значущою, ніж убивство Пригожина.

"Можуть зрушитися національно-політичні плити, наглухо зацементовані за останні два десятиліття", – припустив аналітик.

Раніше представник ГУР Андрій Юсов підтвердив, що у Кадирова загострилися хвороби, які призвели до його критичного стану. Йдеться про системні проблеми зі здоров'ям.

Нагадаємо, ще в липні 2023 року з'явилася інформація, що в очільника Чечні Рамзана Кадирова погіршилося здоров'я, насамперед через проблеми з нирками.

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