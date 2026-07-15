Смерть Ліндсі Грема обросла теоріями змови: до чого тут Путін і штучний інтелект

Ліндсі Грем / © Офіс президента України

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Раптова смерть американського сенатора Ліндсі Грема викликала потужний резонанс у США. Соціальні мережі заполонили десятки непідтверджених теорій змови, а обговорення торкнулися не лише загиблого політика, а й сенатора Мітча Макконнелла.

Про це повідомляє The Guardian.

За попереднім висновком судово-медичного експерта, причиною смерті Ліндсі Грема стало розшарування аорти — небезпечний стан, який часто виникає раптово та може призвести до смерті навіть за своєчасного надання медичної допомоги.

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Попри це, в інтернеті майже миттєво почали поширюватися різноманітні теорії змови. У публікаціях без будь-яких доказів згадували Росію, Іран, Ізраїль, ФБР, пандемію COVID-19 та навіть родину Клінтонів.

Експерти наголошують, що подібна реакція стала типовою для сучасного інформаційного простору, де резонансні події часто супроводжуються великою кількістю неперевірених повідомлень.

Президент США Дональд Трамп прокоментував ситуацію, заявивши, що не бачить підстав говорити про злочин. Водночас Трамп зазначив, що знає про численні теорії змови, однак вважає їх безпідставними.

Чому згадують Росію

Однією з найпоширеніших версій у соцмережах стала можлива причетність Росії.

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Причиною таких припущень стало те, що незадовго до смерті Грем відвідував Україну та послідовно підтримував жорстку політику щодо Кремля. Сенатор неодноразово виступав за посилення санкцій проти Росії, збільшення військової допомоги Україні та відкрито критикував Володимира Путіна.

Деякі політичні коментатори закликали провести повне токсикологічне дослідження, щоб остаточно виключити будь-які підозри. Водночас жодних доказів того, що смерть сенатора могла бути наслідком злочину, наразі не оприлюднено.

У заяві офісу Ліндсі Грема також повідомили, що остаточну причину смерті буде підтверджено після завершення всіх необхідних експертиз.

Нова хвиля чуток навколо Макконнелла

Паралельно із дискусіями навколо смерті Грема у США продовжують ширитися чутки щодо колишнього лідера республіканців у Сенаті Мітча Макконнелла. Політик тривалий час не з’являвся на публіці, через що в інтернеті почали стверджувати, нібито він помер, а його оточення приховує інформацію.

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Щоб спростувати ці чутки, офіс Макконнелла опублікував його фотографію разом із дружиною. Проте це лише породило нові припущення — частина користувачів безпідставно заявила, що знімок міг бути створений за допомогою штучного інтелекту або є старою фотографією.

Журналісти американського видання The Washington Post проаналізували фото та його технічні дані. Ознак використання штучного інтелекту чи монтажу вони не виявили.

Пізніше сам Макконнелл повідомив, що був госпіталізований після падіння та переніс легку форму пневмонії.

Чому теорії змови швидко поширюються

Професор політичних наук Університету Маямі Джозеф Усцинскі, який багато років досліджує теорії змови, пояснює, що великі політичні події майже завжди стають приводом для появи чуток. За його словами, соціальні мережі створюють враження масової підтримки таких версій, хоча насправді більшість людей не сприймає їх як достовірні факти.

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Експерт також зазначає, що сучасні алгоритми соцмереж сприяють швидкому поширенню неперевіреної інформації, особливо якщо вона викликає сильні емоції або стосується відомих політиків.

Як зазначає The Guardian, популярності конспірологічних теорій сприяє загальне падіння довіри до державних інституцій та традиційних медіа.

Згідно з опитуванням Pew Research Center, проведеним у 2025 році, рівень довіри американців до влади залишається одним із найнижчих за останні десятиліття. Через це дедалі більше людей шукають інформацію в соціальних мережах або на ресурсах, які підтверджують їхні власні переконання.

Саме тому після смерті Ліндсі Грема інформаційний простір швидко заповнили десятки непідтверджених версій, хоча офіційне розслідування триває, а доказів насильницької смерті чи стороннього втручання наразі немає.

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Смерть Ліндсі Грема — останні новини

Нагадаємо, сенатор пішов із життя ввечері в суботу, 11 липня, після короткої та раптової хвороби, а екстрені служби зафіксували у нього зупинку серця. За даними поліцейського сканера, парамедики виносили чоловіка з його будинку на Капітолійському пагорбі на ношах до машини швидкої допомоги.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що не вважає отруєння Росією причиною смерті сенатора-республіканця Ліндсі Грема. За його словами, у Грема були серйозні проблеми зі здоров’ям, які важко було виявити, і його батько помер приблизно в такому ж віці.

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