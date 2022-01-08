Смерть на курорті: понад 20 людей загинули в автомобілях під час снігопаду в Пакистані (фото)

Смерть на курорті: понад 20 людей загинули в автомобілях під час снігопаду в Пакистані (фото)

Аномальні опади паралізували дороги.

У пакистанській провінції Пенджаб сотні автомобілів опинилися у снігових заметах: загинули люди.

Про це з посиланням на місцеву владу повідомляє BBC.

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Люди застрягли в автомобілях через аномальний снігопад. За словами міністра внутрішніх справ Шейха Рашида, всього на шосе під снігом опинилися близько однієї тисячі машин.

Загинула щонайменше 21 людина. За інформацією рятувальників, шестеро людей замерзли у своїх автомобілях. Попередня причина загибелі інших - це асфіксія після вдихання парів.

Прем'єр-міністр Імран Хан висловив жаль з приводу "трагічної смерті" туристів. " Наказав провести розслідування та запровадити жорсткі правила для запобігання подібним трагедіям", – написав Хан у Twitter.

Наразі військові намагаються розчистити дороги і врятувати тих, хто все ще перебуває в пастці біля міста Муррі на вершині пагорба. Місцева влада оголосила район зоною лиха.

Слід зауважити, що протягом кількох останніх днів в район міста Муррі прибули туристи для того, щоб поспостерігати за незвично сильним снігопадом. За даними поліції, це викликало величезні затори на дорогах, що ведуть до міста і з нього. "Вперше за 15-20 років така велика кількість туристів стікалася до Муррі, що спричинило велику кризу", - заявив голова МВС.

Як повідомлялося, у кількох американських штатах вирувала снігова негода: зокрема, опади накрили Вашингтон, Меріленд та Вірджинію. Шторм призвів понад 850 тис. відключень енергопостачання. Без електрики залишалося близько 500 тис. домів. Через снігопад припинили роботу урядові установи. Сніг спричинив колапс на дорогах: там сталося сотні аварій, понад пів тисячі автомобілів застрягли в кучугурах.

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