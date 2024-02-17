Смерть Навального: в РФ продовжуються акції пам'яті – людей затримують силовики (фото, відео)

У містах Росії тривають акції пам'яті через смерть опозиціонера Олексія Навального у колонії, про що стало відомо 16 лютого. Російські силовики затримують учасників акції пам'яті та руйнують меморіали.

Про це пишуть російські пабліки.

Так, у Владивостоці прибрали квіти зі стихійного меморіалу у сквері Віри та Надії, а в Ульяновську біля пам'ятника жертвам політичних репресій. У Москві також зруйнували меморіал пам'яті Бориса Нємцова на Москворецькому мосту.

В російських містах продовжують нести квіти до пам'ятників жертвам політрепресій або ж до імпровізованих меморіалів у пам'ятних місцях.

Меморіал в РФ / Фото: Astra

Меморіал в РФ / Фото: Astra

Поліція в РФ / Фото: Astra

Затримання людей почалися в Новосибірську біля стихійного меморіалу Навального в Наримському сквері. Відомо як мінімум про двох затриманих.

Як пишуть Telegram-канали, поліція у Новосибірську під приводом "повідомлення про мінування" понад 16 годин тримає оточення біля пам'ятника жертвам політичних репресій. Містяни залишають квіти на згадку про Олексія Навального біля цього меморіалу та у Першотравневому сквері біля хреста 2000-річчя Різдва Христового.

У Томську затримали фотографа Святослава Зирянова – проте пізніше його відпустили.

Наразі відомо про вже понад 100 затриманих, більшість – у Санкт-Петербурзі. Людей також затримували у Москві, Нижньому Новгороді, Таганрозі, Твері, Ростові-на-Дону та Мурманську.

Нагадаємо, російський опозиціонер Олексій Навальний, який відбував покарання в колонії, помер – йому начебто стало зле під час прогулянки. РосЗМІ пишуть, що у Навального обірвався тромб.

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