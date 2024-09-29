Смерть Навального: його могли отруїти – секретні документи The Insider

Журналісти отримали доступ до сотень документів, пов'язаних зі смертю російського опозиціонера Олексія Навального. У цих матеріалах виявлено інформацію, яка вказує на можливе отруєння опозиціонера.

Про це написало видання The Insider.

За даними видання, у документах виявлено два варіанти постанови про відмову в порушенні кримінальної справи. У другій та фінальній версії було виявлено, що зникли важливі деталі: слова про те, що перед смертю в Олексія Навального були болі в животі, блювота та судоми.

Цю ж інформацію містить інший документ – опис "вилучених об'єктів", де згадуються "зразки блювотних мас". Судячи з тексту цього документа, їх віддали на експертизу, хоча раніше не було повідомлень ні про саму експертизу, ні про те, що у Навального була блювота.

Лікар-реаніматолог Олександр Полупан, який лікував Навального після отруєння "Новачком" у серпні 2020 року в Омську, прокоментував ці документи. Він зазначив, що симптоми, про які йдеться, можуть вказувати на отруєння фосфороорганічною речовиною, до якої належить і "Новачок".

Журналісти підкреслили, що ці документи підтверджують свідчення Юлії Навальної, яка раніше заявляла, що в останні хвилини перед смертю її чоловік дійсно скаржився на гострий біль у животі.

Нагадаємо, Олексій Навальний помер 16 лютого 2024 року в колонії в Ямало-Ненецкому автономному окрузі Росії. Офіційною причиною смерті вказано порушення серцевого ритму, але багато його прихильників вважають, що це могло бути пов’язано з отруєнням. У Навального спостерігалися симптоми, такі як біль у животі та судоми, що викликає підозри щодо обставин його смерті. Влада тривалий час не видавала тіло для дослідження, що лише посилило підозри про можливе вбивство.

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